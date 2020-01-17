При атаке Ирана на военные базы США в Ираке пострадали 11 американских солдат

17 Янв. 2020 2020-01-17T05:56:45+03:00

На днях еще одна американская военная база в Ираке подверглась ракетному удару Фото: REUTERS

По данным СМИ, пострадавших военнослужащих вывезли в Кувейт и Германию

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Во время иранской атаки на американские военные базы в Ираке 8 января пострадали одиннадцать военнослужащих Соединенных Штатов, сообщает Defense One со ссылкой на неназванные источники в Пентагоне.

По данным собеседников издания, у всех пострадавших при обстреле – подозрение на сотрясение мозга, на этой неделе их вывезли «для лечения черепно-мозговых травм и дальнейшего обследования» в американские военные госпитали в Кувейте и Ландштуле в Германии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Иран пообещал отомстить американцам за убийство генерала Касема Сулеймани, командовавшего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР). А в ночь на 8 января иранские силы выпустили по военным базам США в Ираке около 20 ракет. Штаты ввели против Исламской республики новые санкции.

Причем и президент США Дональд Трамп, и представители Пентагона неоднократно заявляли, что американские военнослужащие во время иранской атаки 8 января не пострадали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753565" frameborder="0"></iframe> Запуск ракет по американским военным объектам в Ираке.

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ИСТОЧНИК KP.RU