При атаке Ирана на военные базы США в Ираке пострадали 11 американских солдат
Во время иранской атаки на американские военные базы в Ираке 8 января пострадали одиннадцать военнослужащих Соединенных Штатов, сообщает Defense One со ссылкой на неназванные источники в Пентагоне.
По данным собеседников издания, у всех пострадавших при обстреле – подозрение на сотрясение мозга, на этой неделе их вывезли «для лечения черепно-мозговых травм и дальнейшего обследования» в американские военные госпитали в Кувейте и Ландштуле в Германии.
Напомним, как писал сайт kp.ru, Иран пообещал отомстить американцам за убийство генерала Касема Сулеймани, командовавшего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР). А в ночь на 8 января иранские силы выпустили по военным базам США в Ираке около 20 ракет. Штаты ввели против Исламской республики новые санкции.
Причем и президент США Дональд Трамп, и представители Пентагона неоднократно заявляли, что американские военнослужащие во время иранской атаки 8 января не пострадали.
Запуск ракет по американским военным объектам в Ираке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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