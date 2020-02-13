Российского биатлониста Устюгова обвинили в нарушении антидопинговых правил
Двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова обвиняют в возможном нарушении допинговых правил. Дело открыли в Международном союзе биатлонистов (Biathlon Integrity Unit). Это не первый раз, когда спортсмен оказывается в центре допингового скандала. Но в прошлый раз, в августе 2018 года, разбирательство закончилось тем, что биатлониста признали невиновным.
Теперь в Международном союзе биатлонистов хотят проверить данные из биологического паспорта спортсмена. Так называют электронную запись с результатами допинг-контроля профессиональных спортсменов. У экспертов из союза возникли вопросы к данным за период с 2010 по 2014 годы.
- В свете обнародования в средствах массовой информации заявления о предварительных мерах, поданного российским биатлонистом Евгением Устюговым, и во избежание бесполезных спекуляций BIU подтверждает, что предъявило Устюгову обвинение в предполагаемом нарушении антидопинговых правил IBU (использование запрещенного вещества или метода), -приводит сообщение Международного союза биатлонистов ТАСС.
В 2014 году Устюгов собирался уходить из спорта, свое решение он объяснял желанием не расставаться с семьей -в 2010 году у биатлониста родилась дочь.
ИСТОЧНИК KP.RU