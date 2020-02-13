2020-02-13T23:34:37+03:00
Спорт

Российского биатлониста Устюгова обвинили в нарушении антидопинговых правил

Вопросы у специалистов из Международного союза биатлонистов возникли к биологическому паспорту спортсмена
Юлия САЛЬНИКОВА
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Евгений УстюговЕвгений УстюговФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова обвиняют в возможном нарушении допинговых правил. Дело открыли в Международном союзе биатлонистов (Biathlon Integrity Unit). Это не первый раз, когда спортсмен оказывается в центре допингового скандала. Но в прошлый раз, в августе 2018 года, разбирательство закончилось тем, что биатлониста признали невиновным.

Теперь в Международном союзе биатлонистов хотят проверить данные из биологического паспорта спортсмена. Так называют электронную запись с результатами допинг-контроля профессиональных спортсменов. У экспертов из союза возникли вопросы к данным за период с 2010 по 2014 годы.

- В свете обнародования в средствах массовой информации заявления о предварительных мерах, поданного российским биатлонистом Евгением Устюговым, и во избежание бесполезных спекуляций BIU подтверждает, что предъявило Устюгову обвинение в предполагаемом нарушении антидопинговых правил IBU (использование запрещенного вещества или метода), -приводит сообщение Международного союза биатлонистов ТАСС.

В 2014 году Устюгов собирался уходить из спорта, свое решение он объяснял желанием не расставаться с семьей -в 2010 году у биатлониста родилась дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Российского биатлониста Устюгова обвинили в нарушении антидопинговых правил
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