2020-02-14T03:10:55+03:00
Общество

Материнский капитал предложили тратить на товары для детей и игрушки

Пилотным регионом может стать Москва
Юлия САЛЬНИКОВА
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С 2020 года маткапитал выдают при рождении первенцевС 2020 года маткапитал выдают при рождении первенцевФото: Иван ВИСЛОВ
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В министерство промышленности направили законопроект, подразумевающий внесение поправок в закон о материнском капитале. Автором документа стали представители "Опоры России", сообщают "Известия". Суть изменений заключается в том, чтобы расширить перечень направлений, по которым семья может потратить деньги от государства.

Напомним, по инициативе президента Владимира Путина маткапитал с 2020 года будут выдавать не только при рождении второго ребенка, но и родителям первенцев. Размер выплаты в 2020 году тоже увеличен до 466 617 рублей. Потратить деньги можно на покупку жилья (погашение ипотеки), пенсию мамы, обучение детей или приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов.

В "Опоре России" предлагают разрешить семьям тратить выплаты на покупки игрушек, товары для детей - коляски, люльки, одежду.

- Пилотный проект предлагается провести в Москве. В случае положительной практики этого эксперимента он может быть масштабирован на федеральном уровне, - сообщают авторы инициативы.

Путин продлил действие маткапитала.Путин поручил продлить действие маткапитала до 2026 года

ИСТОЧНИК KP.RU

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