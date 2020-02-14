Материнский капитал предложили тратить на товары для детей и игрушки

14 Февр. 2020 2020-02-14T03:10:55+03:00

С 2020 года маткапитал выдают при рождении первенцев Фото: Иван ВИСЛОВ

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В министерство промышленности направили законопроект, подразумевающий внесение поправок в закон о материнском капитале. Автором документа стали представители "Опоры России", сообщают "Известия". Суть изменений заключается в том, чтобы расширить перечень направлений, по которым семья может потратить деньги от государства.

Напомним, по инициативе президента Владимира Путина маткапитал с 2020 года будут выдавать не только при рождении второго ребенка, но и родителям первенцев. Размер выплаты в 2020 году тоже увеличен до 466 617 рублей. Потратить деньги можно на покупку жилья (погашение ипотеки), пенсию мамы, обучение детей или приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов.

В "Опоре России" предлагают разрешить семьям тратить выплаты на покупки игрушек, товары для детей - коляски, люльки, одежду.

- Пилотный проект предлагается провести в Москве. В случае положительной практики этого эксперимента он может быть масштабирован на федеральном уровне, - сообщают авторы инициативы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757120" frameborder="0"></iframe> Путин продлил действие маткапитала.Путин поручил продлить действие маткапитала до 2026 года

ИСТОЧНИК KP.RU