Материнский капитал предложили тратить на товары для детей и игрушки
В министерство промышленности направили законопроект, подразумевающий внесение поправок в закон о материнском капитале. Автором документа стали представители "Опоры России", сообщают "Известия". Суть изменений заключается в том, чтобы расширить перечень направлений, по которым семья может потратить деньги от государства.
Напомним, по инициативе президента Владимира Путина маткапитал с 2020 года будут выдавать не только при рождении второго ребенка, но и родителям первенцев. Размер выплаты в 2020 году тоже увеличен до 466 617 рублей. Потратить деньги можно на покупку жилья (погашение ипотеки), пенсию мамы, обучение детей или приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов.
В "Опоре России" предлагают разрешить семьям тратить выплаты на покупки игрушек, товары для детей - коляски, люльки, одежду.
- Пилотный проект предлагается провести в Москве. В случае положительной практики этого эксперимента он может быть масштабирован на федеральном уровне, - сообщают авторы инициативы.
Путин продлил действие маткапитала.Путин поручил продлить действие маткапитала до 2026 года
ИСТОЧНИК KP.RU