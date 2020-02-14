2020-02-14T06:05:26+03:00
В мире

В Сети обсуждают фотографию «силуэта ангела» в небе: в дискуссию пришлось вмешаться даже метеорологам

Ли Хаудл сфотографировал в небе силуэт, похожий на фигуру человека
Юлия САЛЬНИКОВА
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Фотограф и Ли Хаудл Фото: twitter.com/lee_howdleФотограф и Ли Хаудл Фото: twitter.com/lee_howdle
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Путешественник по имени Ли Хаудл опубликовал в инстаграм фотографию «ангела в небе». На снимке силуэт, похожий на фигуру человека, на фоне облаков. Как сообщает The Sun, он прогуливался в Национальном парке в Дербишире, когда заметил в небе странный образ. Поскольку Хаудл увлекается фотографией, он тут же достал свой фотоаппарат и сделал снимок.

Позже он поделился фотографией со своими подписчиками, вскоре фото разлетелось по Сети и появилось на страницах нескольких интернет-изданий. Пользователи стали гадать, что это могло быть.

- Благословение с небес,- написала в Инстаграм sonjagabriels.

- Они хотят, чтобы вы установили связь! – dimevskigoce.

Но у метеорологов было менее мистическое объяснение. В национальном метеорологическом управлении Великобритании объясняют, что такие силуэты науке известны, у явления даже есть название –«Брокенский призрак»:

- Эффект возникает, когда наблюдатель стоит над поверхностью облака - на горе или на возвышенности, а солнце находится позади.

leehowdleleehowdle
Путешественник сфотографировал необычное природное явление - "брокенский призрак"
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Так что по версии ученых, Ли Хаудл мог принять за «ангела в небе» себя самого, точнее, свою тень. Фотограф написал, что это первый раз, когда он смог увидеть «Брокенский призрак».

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Сети обсуждают фотографию «силуэта ангела» в небе: в дискуссию пришлось вмешаться даже метеорологам
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