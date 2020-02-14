Белый дом: Трампа не беспокоят жалобы генпрокурора США на его твиты
Посвященные Минюсту посты президента США Дональда Трампа в Twitter препятствуют работе ведомства, делая ее практически "невозможной". Такого мнения придерживается американский министр юстиции, генпрокурор Уильям Барр.
Речь идет, в частности, о деле бывшего советника главы государства Роджера Стоуна. Ему вменяется дача ложных показаний и препятствование расследованию приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года.
Ранее в интервью ABC News Барр заявил, что Трамп никогда не просил его что-то сделать по этому делу, но зато глава Белого дома постоянно критикует судей, занимающихся рассмотрением вопроса.
Пресс-секретарь администрации президента Стефани Гришэм заверила, что руководителя страны совершенно не беспокоят такие заявления министра.
"Президент в полной мере доверяет и уверен в генпрокуроре Барре в вопросе выполнения им своей работы и соблюдения закона", - подчеркнула она.
Сайт kp.ru писал, что Роджер Стоун занимал должность помощника Трампа в период предвыборной гонки 2016 года. Его обвиняют в препятствовании правосудию, влиянии на свидетелей и пяти случаях дачи ложных показаний
ИСТОЧНИК KP.RU
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