2019-01-25T14:55:08+03:00
Политика

Экс-советник Дональда Трампа Роджер Стоун был арестован в рамках расследования Мюллера

Стоуна, который занимал должность помощника Трампа в период предвыборной гонки 2016 года, обвиняют в препятствовании правосудию, изменении свидетельских показаний и даче ложных показаний
Александр ДЖУМАЕВ
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По предварительным данным, Стоуна обвиняют в пяти случаях дачи ложных показаний, а также в препятствовании правосудию и измнении показаний свидетелейПо предварительным данным, Стоуна обвиняют в пяти случаях дачи ложных показаний, а также в препятствовании правосудию и измнении показаний свидетелейФото: REUTERS
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Роджер Стоун, ранее занимавший пост советника Дональда Трампа, был арестован в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США. Об этом сообщает агентство Reuters.

По предварительным данным, Стоуна обвиняют в пяти случаях дачи ложных показаний, а также в препятствовании правосудию и измнении показаний свидетелей.

Сведения о "российском следе" в выборах президента США появились еще до победы Дональда Трампа. Позже спецслужбы США начали расследование этого дела; в 2017 году на пост курирующего его спецпрокурора был назначен экс-директор ФБР Роберт Мюллер.

Деятельность Мюллера на этом посту была отмечена предъявлением обвинения другому главе предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту, а также разоблачением нескольких россиян, которые, по словам спецпрокурора, участвовали в предвыборной агитации в США.

В декабре 2018 года адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил об окончании расследования Мюллера. Сам спецпрокурор сообщил о том, что будет следовать этому решению, несмотря на то, что считает свое расследование незаконченным.

Российская сторона, в свою очередь, все обвинения в свой адрес отвергает. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, заявления о вмешательстве Москвы в выборы президента США являются "чушью", а Россия "никогда не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела других стран".

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