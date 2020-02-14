Появилось видео отражения ракетной атаки по Дамаску

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:01:51+03:00

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В ночь на пятницу, 14 февраля, сирийский Дамаск был атакован неизвестными. Системы противовоздушной обороны республики отразили удары, перехватив несколько ракет. Работа зенитных комплексов попала на видео.

На опубликованных агентством SANA кадрах запечатлены вспышки на фоне темного, ночного неба. Сайт kp.ru писал, что правительственным войскам удалось сбить несколько ракет, но отдельные снаряды все же достигли целей. Они ударили по объектам в населенном пункте Аль-Кисва, который находится в нескольких десятках километров южнее Дамаска.

Кто именно стоит за нападением, пока непонятно, однако ранее в феврале столицу Сирии атаковал Израиль. Тогда правительственные средства ПВО нейтрализовали большинство ракет. В Израиле же своей целью назвали уничтожение иранских подразделений "Аль-Кудс" и шиитских отрядов.

Видео отражения сирийскими ПВО ракетных ударов по Дамаску.

ИСТОЧНИК KP.RU