СК запросил у Канады материалы по переводчику зондеркоманды, причастному к уничтожению Ейского детдома в 1942 году

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:51:43+03:00

Дело, расследуемое СК, проходит по статье Уголовного кодекса России "Геноцид", и было возбуждено после исследования рассекреченных архивов ФСБ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гельмут Оберлендер, скрывавшийся от ответственности после капитуляции Германии, проходит по расследуемому СКР делу по статье "Геноцид"

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Следственный комитет России направил в Канаду запрос о предоставлении материалов уголовных дел об уничтожении фашистами Ейского детского дома в 1942 году. В частности, СК просит уголовные дела и иные судебные процесса в отношении Гельмута Оберлендера, подозреваемого в причастности к преступлению. Об этом заявила официальный представитель Следственного Комитета России Светлана Петренко.

- В рамках расследования уголовного дела о геноциде в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома Главное следственное управление СК России направило запрос о правовой помощи в компетентные органы Канады с просьбой предоставить материалы уголовных дел и иных судебных процессов в отношении Гельмута Оберлендера, проверяемого на причастность к этому преступлению, - сообщила Петренко.

Дело, расследуемое СК, проходит по статье Уголовного кодекса России "Геноцид", и было возбуждено после исследования рассекреченных архивов ФСБ. В материалах говорилось о массовом убийстве членами зондеркоманды СС-10 "а" воспитанников Ейского детского дома в октябре 1942 года, применяя мобильные газовые камеры.

Гельмут Оберлендер лишён гражданства Канады в декабре 2019 года Верховным судом страны из-за того, что скрыл своё участие в зондеркоманде СС-10 "а", где служил переводчиком, поскольку родился в СССР и жил в Запорожской области до оккупации Украины немецкими войсками.

Оберлендер также занимался прослушкой и переводом советских радиопереговоров, был посредником в переговорах с мирным населением на оккупированных территориях, а позже был привлечён для охраны коммуникаций от советских партизан.

В 1940-х и 1960-х годах переводчики и другие участники зондеркоманды СС-10 "а" были задержаны и осуждены. Они дали признательные показания, но Оберлендер скрылся сразу после капитуляции Германии и избегал уголовной ответственности.

- В настоящее время СК России, основываясь на нормах международного права и национального законодательства, устанавливает все обстоятельства участия Оберлендера в составе зондеркоманды, поскольку в соответствии с уставом Международного военного трибунала в Нюрнберге убийства и истребление гражданского населения до или во время войны составляют преступления против человечности - преступления без срока давности, - также рассказала представитель СК.

ИСТОЧНИК KP.RU