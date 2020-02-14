Сбербанк опроверг утечку данных клиентов
В пресс-службе Сбербанка опровергли сообщения об утечке данных клиентов. Речь идет о появившейся в СМИ информации, будто на теневых форумах выставили новые объявления о продаже персональных сведений граждан.
К покупке предложили сразу два пакета. В одном данные на 20 тысяч клиентов, а в другом - на 100 тысяч. В Сбербанке сразу организовали проверку сообщений. Оказалось, что опубликованные сведения уже находились в продаже и относятся к 2015-2016 годам.
"Мы проверяем любую подобную информацию, в том числе и ту, о которой идет речь в публикации". - цитирует ТАСС пресс-службу.
В Сбербанке подчеркнули, что в интернете ежедневно появляются десятки сообщений о продаже клиентских баз разных компаний. Кредитное учреждение не является источником этих утечек.
Сайт kp.ru писал, что в конце прошлого года один из сотрудников Сбербанка пытался продать сведения о кредитных картах клиентов, но его быстро вычислили.
ИСТОЧНИК KP.RU