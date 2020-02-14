2020-02-14T11:38:56+03:00
Общество

Сбербанк опроверг утечку данных клиентов

Сообщалось, что на продажу выставили персональную информацию 120 тысяч человек
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В базе данных находятся сведения 2015-2016 годовВ базе данных находятся сведения 2015-2016 годовФото: Анастасия Осипова
Изменить размер текста:

В пресс-службе Сбербанка опровергли сообщения об утечке данных клиентов. Речь идет о появившейся в СМИ информации, будто на теневых форумах выставили новые объявления о продаже персональных сведений граждан.

К покупке предложили сразу два пакета. В одном данные на 20 тысяч клиентов, а в другом - на 100 тысяч. В Сбербанке сразу организовали проверку сообщений. Оказалось, что опубликованные сведения уже находились в продаже и относятся к 2015-2016 годам.

"Мы проверяем любую подобную информацию, в том числе и ту, о которой идет речь в публикации". - цитирует ТАСС пресс-службу.

В Сбербанке подчеркнули, что в интернете ежедневно появляются десятки сообщений о продаже клиентских баз разных компаний. Кредитное учреждение не является источником этих утечек.

Сайт kp.ru писал, что в конце прошлого года один из сотрудников Сбербанка пытался продать сведения о кредитных картах клиентов, но его быстро вычислили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве пьяный мужчина ранил ножом троих членов семьи
Около 20 детей пострадали при минометном обстреле школы в Мьянме
#ПочтаПобеды: Защитник ленинграда ждет писем
Сбербанк опроверг утечку данных клиентов
Нотариусы назвали регионы, где чаще всего оформляют совместные завещания
ФСБ опубликовала видео задержания финансиста ИГ* в Подмосковье
ФСБ задержала жителя Подмосковья, который перечислил ИГ* 25 млн рублей
СК запросил у Канады материалы по переводчику зондеркоманды, причастному к уничтожению Ейского детдома в 1942 году
Охрану посольства России в Турции усилили из-за поступающих послу угроз
Госиспытания российской перспективной торпеды завершены
Путин рекомендовал присвоить имя Лужкова одному из московских университетов
В России реализуются десятки проектов по гиперзвуку
Зарегистрирована созданная в Новосибирске тест-система для выявления коронавируса
Минпромторг не видит причин для запрета посылок из Китая
Появилось видео отражения ракетной атаки по Дамаску
Бэнкси нарисовал новое граффити, посвящённое Дню святого Валентина
Роберт Паттинсон впервые предстал перед камерой в образе Бэтмена
Белый дом: Трампа не беспокоят жалобы генпрокурора США на его твиты
Топ-менеджер "Нафтогаза" через суд требует премию за победу над "Газпромом"