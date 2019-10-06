Глава Сбербанка рассказал, как «вычислили» виновника утечки данных
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, как сотрудникам службы безопасности финансовой организации удалось «вычислить» виновника утечки данных по кредитным картам 200 клиентов.
По его словам, уже вечером 2 октября, как только появилась информация о ЧП, стало понятно, что утечка произошла из систем банка. Герман Греф пояснил, что службы, которые занимаются кибербезопасностью, делятся на две части: «наша внутренняя служба, которая занимается обеспечением безопасности контура банка, и вторая — наше дочернее предприятие Bi.Zone, которое занимается функцией разведки в интернете и так называемого белого хакинга».
Сначала нашли объявление с личными данными работников, после чего сотрудник службы безопасности связался с предполагаемым злоумышленником, который даже не подозревал, с кем разговаривает.
«Мы задали ему вопросы, по этим вопросам было понятно, что это сотрудник банка и утечка, которая произошла, — это утечка внутренняя», - поделился подробностями расследования глава Сбербанка в интервью телеканалу «Россия 24».
Потом сотрудники службы безопасности «начали активно прорабатывать все возможные сценарии этой утечки», постепенно круг подозреваемых сужался с 35 человек до четырех.
«К двум часам ночи мы понимали, что это два человека, на которых больше всего падало подозрение», - подытожил Герма Греф.
Напомним, как писал сайт kp.ru, об утечке из Сбербанка журналистам стало известно утром 3 октября, а уже в субботу, 5 октября, банк сообщил, что виновный установлен, им оказался 28-летний менеджер среднего звена, имевший доступ к базе данных и решивший на этом «заработать». Он уже признался следователям в содеянном.
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ИСТОЧНИК KP.RU