2019-10-06T02:57:29+03:00
Экономика

Глава Сбербанка рассказал, как «вычислили» виновника утечки данных

Злоумышленник уже признался в содеянном, с ним работают следователи
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава Сбербанка Герман Греф. Фото: Михаил Метцель/ТАССГлава Сбербанка Герман Греф. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, как сотрудникам службы безопасности финансовой организации удалось «вычислить» виновника утечки данных по кредитным картам 200 клиентов.

По его словам, уже вечером 2 октября, как только появилась информация о ЧП, стало понятно, что утечка произошла из систем банка. Герман Греф пояснил, что службы, которые занимаются кибербезопасностью, делятся на две части: «наша внутренняя служба, которая занимается обеспечением безопасности контура банка, и вторая — наше дочернее предприятие Bi.Zone, которое занимается функцией разведки в интернете и так называемого белого хакинга».

Сначала нашли объявление с личными данными работников, после чего сотрудник службы безопасности связался с предполагаемым злоумышленником, который даже не подозревал, с кем разговаривает.

«Мы задали ему вопросы, по этим вопросам было понятно, что это сотрудник банка и утечка, которая произошла, — это утечка внутренняя», - поделился подробностями расследования глава Сбербанка в интервью телеканалу «Россия 24».

Потом сотрудники службы безопасности «начали активно прорабатывать все возможные сценарии этой утечки», постепенно круг подозреваемых сужался с 35 человек до четырех.

«К двум часам ночи мы понимали, что это два человека, на которых больше всего падало подозрение», - подытожил Герма Греф.

Напомним, как писал сайт kp.ru, об утечке из Сбербанка журналистам стало известно утром 3 октября, а уже в субботу, 5 октября, банк сообщил, что виновный установлен, им оказался 28-летний менеджер среднего звена, имевший доступ к базе данных и решивший на этом «заработать». Он уже признался следователям в содеянном.

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В банке подтверждают, что в сеть попали данные по 200 кредитным картам. Но просят не беспокоиться (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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