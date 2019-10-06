Сбербанк нашел злоумышленника, который пытался продать данные кредиток

Сбербанк нашел виновника в утечке личных данных клиентов - владельцев кредитных карт, о которой много говорили в последние дни. Им оказался 27-летний сотрудник банка, руководитель сектора одного из бизнес-подразделений. Об этом рассказал глава банка Герман Греф.

-Уже 2 октября вечером, когда появилась информация, мы понимали, что есть утечка из наших систем, - сообщил он в телеинтервью.

По словам Грефа, в Сбербанке есть как внутренняя служба, которая занимается кибербезопасностью, так и дочернее предприятие Bi.Zone — оно ведет разведку в интернете. Поэтому объявление о продаже данных клиентов «крупнейшего банка», появившееся в нелегальной части сети, служба безопасности самого Сбербанка тоже обнаружила. С продавцом связались.

- Он не подозревал о том, что это наш сотрудник, но мы задали ему вопросы, по этим вопросам было понятно, что это сотрудник банка и утечка, которая произошла, — это утечка внутренняя. После чего мы начали активно прорабатывать все возможные сценарии этой утечки. Был определен круг — сначала 35 человек, потом четыре человека, к двум часам ночи мы понимали, что это два человека, на которых больше всего падало подозрение, - рассказал Греф телеканалу «Россия 24».

Дальше круг подозреваемых сузился до всего одного человека.

«Улики собраны, признательные показания получены, и дальше делом занимаются правоохранительные органы. Деньги клиентов были все это время в безопасности и возможности утечки данных нет, - говорится в последнем пресс-релизе Сбербанка. - Прямо сейчас мы работаем над тем, чтобы контроль доступа к системам банка стал ещё строже, влияние человеческого фактора свелось к минимуму и подобное не повторилось».

СМИ писали об утечке данных 60 млн кредитных карт. В Сбербанке подтвердили утечку только по 200 кредиткам. Причем уточнили, что речь идет о «технических данных по учетным записям» и что-то украсть с карт, используя эти данные, невозможно. CVV-кодов карт, логинов и паролей от интернет-банка в «утекшей» информации не было.

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