2020-02-14T12:44:18+03:00
Политика

Путин поручил начать подготовку голосования по поправкам в Конституцию

Организация возложена на Центральную избирательную комиссию
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В бланке голосования можно будет выбрать "за" или "против"В бланке голосования можно будет выбрать "за" или "против"Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Президент России Владимир Путин поручил начать подготовку к всероссийскому голосованию по внесению изменений в Конституцию. Обязанности по организации и проведению мероприятия возложены на Центральную избирательную комиссию.

Объем затрачиваемых на подготовку бюджетных средств должен быть не меньше, чем на выборы президента в 2018 году. Об этом говорится в распоряжении главы государства, которое было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 14 февраля.

"Возложить на Центральную избирательную комиссию РФ... организацию подготовки проведения общероссийского голосования", - сообщается в документе.

Сайт kp.ru писал, что в бланки вынесут не каждую отдельную поправку, а весь закон вместе. Конечно, изменения будут обсуждаться с общественностью и экспертами по отдельности, но проголосовать можно будет лишь "за" или "против".

Павел Крашенинников - о процессе голосования за поправки в конституцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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