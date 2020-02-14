Путин поручил начать подготовку голосования по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин поручил начать подготовку к всероссийскому голосованию по внесению изменений в Конституцию. Обязанности по организации и проведению мероприятия возложены на Центральную избирательную комиссию.
Объем затрачиваемых на подготовку бюджетных средств должен быть не меньше, чем на выборы президента в 2018 году. Об этом говорится в распоряжении главы государства, которое было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 14 февраля.
"Возложить на Центральную избирательную комиссию РФ... организацию подготовки проведения общероссийского голосования", - сообщается в документе.
Сайт kp.ru писал, что в бланки вынесут не каждую отдельную поправку, а весь закон вместе. Конечно, изменения будут обсуждаться с общественностью и экспертами по отдельности, но проголосовать можно будет лишь "за" или "против".
Павел Крашенинников - о процессе голосования за поправки в конституцию.
ИСТОЧНИК KP.RU