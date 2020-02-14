Путин поручил начать подготовку голосования по поправкам в Конституцию

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:44:18+03:00

В бланке голосования можно будет выбрать "за" или "против" Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Президент России Владимир Путин поручил начать подготовку к всероссийскому голосованию по внесению изменений в Конституцию. Обязанности по организации и проведению мероприятия возложены на Центральную избирательную комиссию.

Объем затрачиваемых на подготовку бюджетных средств должен быть не меньше, чем на выборы президента в 2018 году. Об этом говорится в распоряжении главы государства, которое было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 14 февраля.

"Возложить на Центральную избирательную комиссию РФ... организацию подготовки проведения общероссийского голосования", - сообщается в документе.

Сайт kp.ru писал, что в бланки вынесут не каждую отдельную поправку, а весь закон вместе. Конечно, изменения будут обсуждаться с общественностью и экспертами по отдельности, но проголосовать можно будет лишь "за" или "против".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/759379" frameborder="0"></iframe> Павел Крашенинников - о процессе голосования за поправки в конституцию.

ИСТОЧНИК KP.RU