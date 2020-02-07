2020-02-07T12:13:40+03:00
Политика

Крашенинников об упоминании Бога в Конституции: "На мой взгляд, было бы неправильно"

Сопредседатель Рабочей группы по подготовке поправок в основной закон в эфире Радио "Комсомольская правда" прокомментировал предложение Патриарха Кирилла
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел КрашенинниковГлава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел КрашенинниковФото: Иван МАКЕЕВ
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Сопредседатель Рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию России, депутат Павел Крашенинников в эфире Радио "Комсомольская правда" заявил, что не стоит упоминать Бога в основном законе.

Сайт kp.ru писал, что ранее с таким предложением выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его инициативу поддержал другой сопредседатель рабочей группы, сенатор Андрей Клишас.

"Дискуссия пошла, многие участники рабочей группы поддерживают идею. Я лично считаю, что от того, что мы запишем или не запишем, мировоззрение каждого не изменится. Бог есть в душе или нет, независимо от религии", - сказал Крашенинников, отвечая на вопросы спецкоров "КП" Владимира Ворсобина и Александра Гамова.

Он напомнил, что есть другие очень важные религиозные тексты, которые прошли тысячелетнюю историю, и они остаются.

"На мой взгляд, это должно быть в этих текстах. В Конституции также говорится, что у нас светское государство, что есть свобода совести и человек сам может выбирать. Упоминание в Конституции, на мой взгляд, было бы неправильно". - заключил парламентарий.

Павел Крашенинников - о том, нужно ли вносить слово Бог в Коституцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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