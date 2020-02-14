Январь 2020 года стал самым теплым за историю климатологии

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:26:19+03:00

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Январь 2020 года стал самым теплым за всю историю климатологии. Температуры, которые были зафиксированы во второй зимний месяц, побили рекорды 141-летних наблюдений.

Рекордная температура зафиксирован не только на поверхности суши, но и на поверхности океана, глобальный показатель составил -16,6 градуса.

Аномально высокие показатели фиксировались в разных уголках мира: в Скандинавии, Азии, Индийском океане, центральной и западной частях Тихого океана, Атлантического океана, а также Центральной и Южной Америки.

Что касается снежного покрова Северного полушария, то он был меньше среднего показателя 1981–2010 годов.

- С 1895 года до 2020 года январская температура повышалась на 0,2 градуса в каждом десятилетии, — отметили в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Несмотря на планомерное повышение, говорить о плавном потеплении не приходится. Основные перемены в климатологии стали фиксироваться в последние тридцать лет.

Всего было зафиксировано четыре самых теплых января с 2016 года, а 10 самых теплых — с 2002 года, сообщает телеканал «360».

Ранее эксперты оценили последствия теплого декабря и января на экономику страны.

ИСТОЧНИК KP.RU