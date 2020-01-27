Кому странная зима, кому мать родна: как теплые декабрь и январь повлияют на экономику страны

Экономим - на реагентах и отоплении...

Регионы, которые в этом году так и не дождались снега, рапортуют: на уборку городов от снега этой зимой выведено значительно меньше техники, в разы меньше потрачено различных реагентов и песко-соляных смесей. Получается, природа позволила сохранить бюджетные денежки?

- В муниципальных контрактах часто прописывается, что за определенные работы платится по факту их выполнения - как то уборка и вывоз снега, - говорит глава регионального центра «ЖКХ Контроль» Московской области Валерий Мамчур. - В таком случае муниципалитеты сэкономили значительно. При условии, конечно, что чиновники на местах не имеют коррупционной связи с подрядными организациями и не занимаются приписками.

Экономия в любом случае будет: несмотря на то, что деньги на реагенты и песок с солью уже использованы, этих материалов потрачено в разы меньше, а значит, запасы перейдут на следующий сезон, там-то и произойдет выгода. Сэкономят бюджеты и на отоплении школ, детсадов, поликлиник, больниц и других соцобъектов.

В то же время коммунальщики не сидят без дела. В бесснежные дни улицы очищаются от мусора, который также нужно вывозить. Да и дворники исправно получают свою зарплату, и их количество по случаю сильных метелей не меняется. Исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева уверена: теплая зима вряд ли позволит жителям сэкономить на оплате уборки придомовой территории.

- Оплата жилищных услуг остается неизменной в течение года, - говорит она. - И зарплата дворнику платится в любом случае.

Другое дело - отопление. Эксперты уверяют: теплая зима должна отразиться и на бюджетах рядовых потребителей. В положительную сторону.

- В эту зиму температура батарей должна быть ниже, соответственно меньше потери тепловой энергии при ее транспортировке. Должна сократиться выработка тепловой энергии, а значит, и расходы топлива (газа, угля), поэтому затраты производителей и поставщиков тепла должны быть меньше, - говорит директор направления «городское хозяйство» Института экономики города Ирина Генцлер. - И граждане должны увидеть это в своих платежках.

...а теряем - на урожае

А что с видами на урожай? Не замерзнут ли озимые, которые привыкли согреваться под снежной шапкой?

- Опасность, конечно, есть, - отвечает доцент Тимирязевской академии, кандидат экономических наук Игорь Абакумов. - Если ударит мороз минус 10, то нас неминуемо ждет пересев озимых, а это миллиарды убытков для сельхозпроизводителей и потеря урожайности, поскольку озимые дают основную урожайность. Опять же - в почве мало влаги, а это тоже угроза. Но ничего катастрофичного не случится. Что касается снабжения страны, мы при любой погоде свои 100 миллионов тонн соберем, с экспортом тоже проблем не должно быть.

Переживают по поводу необычного тепла и дачники: а ну как клубника, также не укрытая снегом, померзнет, и всякие жучки-червячки поразмножаются, оставив их потом без фруктов и варений?

- Пока ущерба никакого, - успокаивает садоводов-огородников главный редактор газеты «Ваши 6 соток», глава общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов. - Возьмите Краснодарский край - там такая зима всегда, и ничего. Клубника нормально стоит и даже жимолость, которая часто начинает распускаться при оттепели, тоже в норме. Бояться надо будет тогда, когда резко ударят сильные морозы в минус 20, а снег при этом не выпадет.

СКРЫТАЯ УГРОЗА

Летом снова будут гореть торфяники?

Специалисты сигнализируют о еще одной опасности, которую несет бесснежье: в торфяники не поступает вода и есть риск возникновения новых природных пожаров. Последствия которых ощутили на себе жители центральной части страны в 2010 году.

- Отсутствие снега, конечно же, будет провоцировать пожары на не напитанных водой торфяниках, - предупреждает директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов. - Торф потребляет много влаги, отсутствие ее будет означать, что торф будет пересушен на достаточно большой глубине. Поэтому уже сейчас необходимо свозить те небольшие запасы снега в потенциально опасные места и проливать торфяники.

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