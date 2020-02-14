2020-02-14T15:50:57+03:00
Происшествия

Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в ЯНАО

Воздушное судно перевёрнуто, два члена экипажа зажаты в кабине
Ася КУЗНЕЦОВА
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Вертолёт с рабочими летел в поселок Сабетта, но совершил жесткую посадку из-за непогоды в 400-500 метрах от аэропортаВертолёт с рабочими летел в поселок Сабетта, но совершил жесткую посадку из-за непогоды в 400-500 метрах от аэропортаФото: Предоставлено очевидцем
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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале, в результате инцидента пострадали два человека.

На борту вертолёта, летевшего с месторождения на Гыданском полуострове, находились 7 работников газовой промышленности и 3 члена экипажа. Все они летели в вахтовый посёлок Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил источник "Комсомольской правды".

Источник также указал, что жёсткая посадка произошла примерно в 400-500 метрах от аэропорта из-за попадания вертолёта в снежную бурю. У Ми-8, принадлежавшего компании «Скол», сломаны лопасти, а также он перевернулся на крышу.

По предварительным данным, два члена экипажа зажаты в кабине.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что 7 февраля при крушении вертолёта под Казанью погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Пилот Жавдад Сулейманов и бизнесмен Рамис Газизов после крушения были госпитализированы в тяжёлом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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