Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в ЯНАО

14 Февр. 2020 2020-02-14T15:50:57+03:00

Вертолёт с рабочими летел в поселок Сабетта, но совершил жесткую посадку из-за непогоды в 400-500 метрах от аэропорта Фото: Предоставлено очевидцем

Воздушное судно перевёрнуто, два члена экипажа зажаты в кабине

Изменить размер текста: A A

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале, в результате инцидента пострадали два человека.

На борту вертолёта, летевшего с месторождения на Гыданском полуострове, находились 7 работников газовой промышленности и 3 члена экипажа. Все они летели в вахтовый посёлок Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил источник "Комсомольской правды".

Источник также указал, что жёсткая посадка произошла примерно в 400-500 метрах от аэропорта из-за попадания вертолёта в снежную бурю. У Ми-8, принадлежавшего компании «Скол», сломаны лопасти, а также он перевернулся на крышу.

По предварительным данным, два члена экипажа зажаты в кабине.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что 7 февраля при крушении вертолёта под Казанью погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Пилот Жавдад Сулейманов и бизнесмен Рамис Газизов после крушения были госпитализированы в тяжёлом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU