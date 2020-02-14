Песков прокомментировал предложение Зеленского построить «город-сад» для крымчан

14 Февр. 2020 2020-02-14T15:43:08+03:00

Представитель Кремля отметил, что выбор в сторону мечты был сделан в Крыму на референдуме пять лет назад

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На данный момент выбор в сторону «мечты» крымчане сделали во время референдума в 2014 году. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение украинского президента Владимира Зеленского построить «город-сад» на Украине для переселенцев из Крыма.

«Если для кого бы то ни было на Украине будет построен город мечты, это можно будет только приветствовать. Пока же, скажем так, выбор в сторону мечты был сделан на референдуме в Крыму пять лет назад, даже больше», - сказал представитель Кремля.

Ранее украинский лидер предложил возвести в Херсонской области «город-сад» для переселенцев из Крыма. В Украине также сообщили, что договорённость существует с турецким президентом Реджепом Эрдоганом.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что полуостров превратился в процветающий регион, поэтому Киев уже опоздал с инициативой строительства «города-сада»

Напомним, полуостров вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума. Большинство крымчан высказались за присоединение к России. Однако Украина до сих пор не признает результаты голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU