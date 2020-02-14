Песков прокомментировал предложение Зеленского построить «город-сад» для крымчан
На данный момент выбор в сторону «мечты» крымчане сделали во время референдума в 2014 году. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение украинского президента Владимира Зеленского построить «город-сад» на Украине для переселенцев из Крыма.
«Если для кого бы то ни было на Украине будет построен город мечты, это можно будет только приветствовать. Пока же, скажем так, выбор в сторону мечты был сделан на референдуме в Крыму пять лет назад, даже больше», - сказал представитель Кремля.
Ранее украинский лидер предложил возвести в Херсонской области «город-сад» для переселенцев из Крыма. В Украине также сообщили, что договорённость существует с турецким президентом Реджепом Эрдоганом.
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что полуостров превратился в процветающий регион, поэтому Киев уже опоздал с инициативой строительства «города-сада»
Напомним, полуостров вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума. Большинство крымчан высказались за присоединение к России. Однако Украина до сих пор не признает результаты голосования.
ИСТОЧНИК KP.RU