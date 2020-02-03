Зеленский заявил, что в ближайшее время будут известны даты обмена заключенными в Донбассе

3 Февр. 2020 2020-02-03T19:44:42+03:00

Украинский лидер сообщил, что Киев уже передал список, который будет согласовываться в Минске

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вскоре будет названа дата обмена первой части большого списка удерживаемых лиц в Донбассе.

«Список очень большой. Мы уже передали этот список, он будет согласовываться в Минске. Я думаю, что в ближайшее время будут даты первой части наших пленных», - сказал украинский лидер.

Зеленский пояснил, что речь идет о первой части списка, потому что «там действительно очень много людей»

По его словам, есть еще «второй трек - это разговор с российской стороной об обмене украинских граждан», которые находятся в Крыму или на территории России. Он заявил, что работа в этом направлении началась, и выразил уверенность, что тоже в ближайшее время будут даты, и общество увидит списки.

Как писал сайт kp.ru, 23 января Зеленский сообщил, что Киев начал переговоры с Москвой об обмене всех украинцев, задержанных в России.

Напомним, прошёл обмен пленными между Донбассом и Украиной. Представители ЛНР передали Киеву 25 военнопленных и получили 63 человека, которые находились в украинских тюрьмах. ДНР получила от Киева 61 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU