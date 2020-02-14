2020-02-14T16:32:40+03:00
Общество

Гитарист группы Queen устроил арт-терапию для выжившей в пожаре коалы

Брайан Мэй сыграл на гитаре для спасенного в Австралии животного
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Гитарист группы Queen устроил арт-терапию для выжившей в пожаре коалыГитарист группы Queen устроил арт-терапию для выжившей в пожаре коалыФото: соцсети
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Гитарист группы Queen Брайан Мэй устроил арт-терапию и сыграл на гитаре для коалы, выжившего в пожарах Австралии.

«Время посещения! В ветеринарной больнице состоялись бесценный момент с очаровательной спасенной коалой. Эти люди делают невероятную работу по уходу за выжившими после трагических пожаров в Квинсленде. Они нуждаются в нашей поддержке», - написан гитарист под своим постом Instagram, где он разместил свое видео со своей встречей со спасенной коалой.

Напомним, в январе огонь охватил все юго-восточное побережье Австралии. Сидней с его пригородами были полностью затянуты смогом. По подсчетам работников национального парка страны, погибли не менее 350 коал из 600 живущих в заповеднике.

Как рассказывал сайт kp.ru, для того, чтобы помочь коалам, пострадавшим от стихии, организация Port Macquarie Koala Hospital собрала более 640 тысяч долларов, в 25 раз превысив изначальную цель. В компании приняли участие более 14 тысяч человек.

Брайан Мэй из Queen сыграл на гитаре для пережившей пожар коалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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