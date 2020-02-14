2020-02-14T17:59:45+03:00
Общество

Сын арестованного замначальника Генштаба Арсланова заявил, что ему угрожают

Он обратился за помощью в СК
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Халил Арсланов (справа) Фото: Владимир Гердо/ТАССХалил Арсланов (справа) Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Арслан Арсланов, сын арестованного за хищение замначальника Генштаба Халила Арсланова, заявил, что ему угрожают и вымогают 150 млн рублей за освобождение отца.

«На телефон от разных людей мне приходили по СМС (…) сообщения о необходимости перечислить 150 млн рублей некоему Игорю Борисовичу, иначе Халил Арсланов "сгниет в тюрьме"», - рассказал он ТАСС.

Арслан Арсланов обратился с заявлением на имя директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова и генпрокурора Игоря Краснова, а также Следственного комитета России Александра Бастрыкина, «с требованием пресечь эти противоправные действия».

Как сообщал сайт kp.ru, Халила Арсланова обвиняют в мошенничестве с государственным контрактом на ремонт военной техники. Речь идет о двух хищениях: 191,5 млн рублей на 6,5 млрд рублей. Суд уже арестовал недвижимость, земельные участки. Сам Арсланов заявил, что его обманом заманили в Следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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