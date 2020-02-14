Сын арестованного замначальника Генштаба Арсланова заявил, что ему угрожают
Арслан Арсланов, сын арестованного за хищение замначальника Генштаба Халила Арсланова, заявил, что ему угрожают и вымогают 150 млн рублей за освобождение отца.
«На телефон от разных людей мне приходили по СМС (…) сообщения о необходимости перечислить 150 млн рублей некоему Игорю Борисовичу, иначе Халил Арсланов "сгниет в тюрьме"», - рассказал он ТАСС.
Арслан Арсланов обратился с заявлением на имя директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова и генпрокурора Игоря Краснова, а также Следственного комитета России Александра Бастрыкина, «с требованием пресечь эти противоправные действия».
Как сообщал сайт kp.ru, Халила Арсланова обвиняют в мошенничестве с государственным контрактом на ремонт военной техники. Речь идет о двух хищениях: 191,5 млн рублей на 6,5 млрд рублей. Суд уже арестовал недвижимость, земельные участки. Сам Арсланов заявил, что его обманом заманили в Следственный комитет.
ИСТОЧНИК KP.RU