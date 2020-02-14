2020-02-14T20:12:03+03:00
Политика

Путин в разговоре с Зеленским прямо поставил вопрос о намерении Киева выполнять минский договор

Главы Украины и России также обсудили различные аспекты урегулирования внутриукраинского конфликта
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин в разговоре с Зеленским «прямо поставил» вопрос о намерении Киева выполнять минский договорПутин в разговоре с Зеленским «прямо поставил» вопрос о намерении Киева выполнять минский договорФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским указал на необходимость реализации принятых «нормандской четверкой» договоренностей и «прямо поставил вопрос» о намерении Киева выполнять минское соглашение.

«Президентом России акцентирована важность полной и безусловной реализации минского комплекса мер и решений, принятых на саммитах в нормандском формате (…) Владимир Путин прямо поставил вопрос - намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности», - сообщили в пятницу в пресс-службе Кремля

Главы государств также обсудили различные аспекты урегулирования внутриукраинского конфликта, в том числе дальнейшего разведения сил и средств на линии соприкосновения, поддержания устойчивого режима прекращения огня и работ по разминированию.

Как сообщал сайт kp.ru, президенты Украины и России выразили готовность продолжить усилия по обмену связанных с конфликтом удерживаемых лиц. Российский лидер также указал на недопустимость попыток искажения исторической правды о событиях Второй мировой войн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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