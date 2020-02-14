Путин в разговоре с Зеленским прямо поставил вопрос о намерении Киева выполнять минский договор
Российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским указал на необходимость реализации принятых «нормандской четверкой» договоренностей и «прямо поставил вопрос» о намерении Киева выполнять минское соглашение.
«Президентом России акцентирована важность полной и безусловной реализации минского комплекса мер и решений, принятых на саммитах в нормандском формате (…) Владимир Путин прямо поставил вопрос - намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности», - сообщили в пятницу в пресс-службе Кремля
Главы государств также обсудили различные аспекты урегулирования внутриукраинского конфликта, в том числе дальнейшего разведения сил и средств на линии соприкосновения, поддержания устойчивого режима прекращения огня и работ по разминированию.
Как сообщал сайт kp.ru, президенты Украины и России выразили готовность продолжить усилия по обмену связанных с конфликтом удерживаемых лиц. Российский лидер также указал на недопустимость попыток искажения исторической правды о событиях Второй мировой войн.
ИСТОЧНИК KP.RU
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