Глава OMV уверен, что судно для завершения строительства «Северного потока – 2» будет найдено

14 Февр. 2020 2020-02-14T20:44:18+03:00

Глава OMV уверен, что судна для завершения строительства «Северного потока – 2» будет найдено Фото: REUTERS

По словам Райнера Зеле, речь о «супертехнологии» не идет

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Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле выразил уверенность в том, что Россия завершит строительство газопровода «Северный поток – 2».

«Как я понимаю, они ищут судно, я бы поставил на то, что они его найдут», - сказал глава австрийской нефтегазовой компании OMV в интервью агентству Bloomberg.

По словам Зеле, в данном случае речь идет не о «супертехнологии», поскольку требуется укладка на небольшую глубину. «Вопрос лишь в том, подходит ли судно для укладки труб», - заключил он.

Однако он признался, что «не знает, сколько времени им на это потребуется и как они будут продолжать укладку труб».

Напомним, в конце января зампред правления «Газпрома» Елена Бурмистрова, что российская сторона достроит газопровод и проект планируют завершить не позднее I квартала 2021 года. Позже в российской компании сообщили, что сроки запуска назначены конец 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU