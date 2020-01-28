Российская сторона достроит газопровод «Северный поток – 2»

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:23:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Российская сторона завершит реализацию проекта газопровода «Северный поток – 2». Такое заявление сделал зампред правления «Газпрома» Елена Бурмистрова.

«Проект "Северный поток 2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной», - сказала она в ходе European Gas Conference.

По словам Бурмистровой, когда полвека назад строились газопроводы в Европу «никто не мог подумать, что они могут оказаться разорванными политическими противоречиями».

Зампред правления «Газпрома» отметила, что в среднесрочной перспективе российская компания планирует сохранить экспорт газа в дальнее зарубежье на уровне прошлых лет. Так, по итогам прошлого года экспорт газа в дальнее зарубежье составил 199,3 млрд куб.

Напомним, в конце 2019 года представители швейцарской компании Allseas, которая занималась прокладкой трубопровода, сообщили, что не планируют возобновлять работу после введения санкций США в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

При этом, многие европейские политики, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, ни раз отмечали газопровод «Северный поток – 2» является экономическим, а не политическим проектом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="378" height="284" src="https://www.kp.ru/video/embed/446355" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин: "Северный поток" - наш выбор.

ИСТОЧНИК KP.RU