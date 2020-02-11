2020-02-11T22:10:00+03:00
Общество

"Газпром" назвал сроки запуска "Северного потока-2"

Ранее стало известно, что Россия сможет завершить строительство проекта самостоятельно, без подрядчиков, в 2020 году
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В "Газпроме" озвучили сроки запуска газопровода "Северный поток-2": конец 2020 года.

- Запуск: конец 2020 года, - говорится в официальном заявлении.

Ранее российская сторона подтвердила, что сможет завершить работы по строительству самостоятельно, без помощи внешних подрядчиков. Правда, сроки сдачи проекта в этом случае сдвинутся, однако это все равно произойдет в текущем году.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В России запретили регистрировать автомобили на тех, кому нет 16 лет
"Честные и правдивые": Лукашенко похвалил белорусские СМИ
"Газпром" назвал сроки запуска "Северного потока-2"
США и ФРГ более 50 лет следили за секретными переписками 130 стран
В Хамовниках из горевшего жилого дома спасли 11 человек
В Госавтоинспекции объяснили, зачем россиянам выбирать изготовителя автономеров
Сроки получения материнского капитала сократятся до 5 дней
Умер легенда "Спартака" Валерий Рейнгольд
В РФ изменились правила регистрации автомобилей
"Распространение не ускорится": ВОЗ призвала не нагнетать ситуацию вокруг коронавируса
Мужчина нашел в гараже средневековый меч и продал его, увеличив цену в 150 раз
В Генштабе показали полное собрание орденов и медалей за 300 лет истории России
В Стамбуле приземлился самолет, пилот которого потерял сознание
Помпео: США продолжат ограничивать ракетную программу Ирана
COVID 19: Новому коронавирусу дали официальное название
ВОЗ: Первая вакцина против коронавируса может быть готова через 18 месяцев