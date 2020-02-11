"Газпром" назвал сроки запуска "Северного потока-2"
Ранее стало известно, что Россия сможет завершить строительство проекта самостоятельно, без подрядчиков, в 2020 году
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В "Газпроме" озвучили сроки запуска газопровода "Северный поток-2": конец 2020 года.
- Запуск: конец 2020 года, - говорится в официальном заявлении.
Ранее российская сторона подтвердила, что сможет завершить работы по строительству самостоятельно, без помощи внешних подрядчиков. Правда, сроки сдачи проекта в этом случае сдвинутся, однако это все равно произойдет в текущем году.
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ИСТОЧНИК KP.RU