Спустя 29 лет после запуска в космосе разрушилась ступень советской ракеты «Циклон-3»

15 Февр. 2020 2020-02-15T00:22:32+03:00

Не известно, угрожают ли обломки МКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В космосе разрушилась третья ступень советской ракеты-носителя "Циклон-3". Запуск ракеты состоялся 29 лет назад, в августе 1991 года. На "Циклоне" доставили в космом метеорологическую станцию.

В твиттер сообщении Восемнадцатой эскадрильи контроля космического пространства ВВС США сказано, что разрушение произошло 12 февраля в 10.46. при этом ракета развалилась на части.

- Мы отслеживаем 75 связанных частей - нет признаков того, что разрушение произошло в результате столкновения,- сказано в сообщении.

"Циклон-3" американские военные обозначают как SL-14. Не известно, представляют ли опасность обломки от ракеты-носителя.

В 2011 году из-за угрозы столкновения МКС с обломком ракеты, планировали скорректировать траекторию движения международной космической станции. За ситуацией следили в Центре управления полетами (ЦУП). Орбиту МКС тогда собирались поднять на 5 километров с помощью двигателей российского модуля "Звезда".

ИСТОЧНИК KP.RU