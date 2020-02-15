Спустя 29 лет после запуска в космосе разрушилась ступень советской ракеты «Циклон-3»
В космосе разрушилась третья ступень советской ракеты-носителя "Циклон-3". Запуск ракеты состоялся 29 лет назад, в августе 1991 года. На "Циклоне" доставили в космом метеорологическую станцию.
В твиттер сообщении Восемнадцатой эскадрильи контроля космического пространства ВВС США сказано, что разрушение произошло 12 февраля в 10.46. при этом ракета развалилась на части.
- Мы отслеживаем 75 связанных частей - нет признаков того, что разрушение произошло в результате столкновения,- сказано в сообщении.
"Циклон-3" американские военные обозначают как SL-14. Не известно, представляют ли опасность обломки от ракеты-носителя.
В 2011 году из-за угрозы столкновения МКС с обломком ракеты, планировали скорректировать траекторию движения международной космической станции. За ситуацией следили в Центре управления полетами (ЦУП). Орбиту МКС тогда собирались поднять на 5 километров с помощью двигателей российского модуля "Звезда".
ИСТОЧНИК KP.RU