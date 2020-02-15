Украинские власти отвергли "мирный план по Донбассу", предложенный в Мюнхене
В Киеве отказались согласовать предложенные на Мюнхенской конференции план по урегулированию ситуации в Донбассе. Доклад, опубликованный на сайте Мюнхенской конференции, назывался "12 шагов для большей безопасности Украины и Евроатлантического региона", в СМИ его назвали "мирный план по Донбассу". После критики представителей Атлантического совета документ удалили с портала.
В Украине посчитали, что предложения - "частная инициатива группы политиков", поэтом одобрения со стороны киевских властей доклад вызвать не может:
- Тезисы, содержащиеся в этом документе, не соответствуют официальной позиции украинского государства,- сообщили "Украинской правде" в МИД страны.
В украинском внешнеполитическом ведомстве и вовсе сообщили, что после критики доклада статус Мюнхенской конференции по безопасности понижен.
Напомним, 14 февраля президент Владимир Путин обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским выполнение Киевом "минских соглашений".
ИСТОЧНИК KP.RU