Украинские власти отвергли "мирный план по Донбассу", предложенный в Мюнхене

15 Февр. 2020 2020-02-15T00:50:11+03:00

В Украине не согласны с предложениями экспертов из Мюнхена по урегулированию ситуации в Донбассе Фото: REUTERS

В МИД считают, что документ "не соответствует официальной позиции украинского государства"

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В Киеве отказались согласовать предложенные на Мюнхенской конференции план по урегулированию ситуации в Донбассе. Доклад, опубликованный на сайте Мюнхенской конференции, назывался "12 шагов для большей безопасности Украины и Евроатлантического региона", в СМИ его назвали "мирный план по Донбассу". После критики представителей Атлантического совета документ удалили с портала.

В Украине посчитали, что предложения - "частная инициатива группы политиков", поэтом одобрения со стороны киевских властей доклад вызвать не может:

- Тезисы, содержащиеся в этом документе, не соответствуют официальной позиции украинского государства,- сообщили "Украинской правде" в МИД страны.

В украинском внешнеполитическом ведомстве и вовсе сообщили, что после критики доклада статус Мюнхенской конференции по безопасности понижен.

Напомним, 14 февраля президент Владимир Путин обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским выполнение Киевом "минских соглашений".

ИСТОЧНИК KP.RU