Семеро россиян покинули круизный лайнер Westerdam
Первая группа в составе семи россиян, находившихся на борту круизного лайнера Westerdam в Камбодже, покинули судно. Они должны улететь в Россию через Бангкок 15 февраля, сообщили представители российского посольства в Камбодже. Трое из туристов уже прибыли в аэропорт Пномпеня, сопровождаемые дипломатами.
Напомним, что 13 февраля лайнер прибыл в порт Камбоджи Сиануквиль после того, как пять стран отказались принять его из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Власти Камбоджи разрешили высадку людей в Сиануквиле после проверки 20 пассажиров на коронавирус. Все они оказались здоровы.
Ранее сайт kp.ru публиковал дневник омского врача с лайнера «Diamond Princess», который в самом конце путешествия застрял в Йокогаме из-за карантина по коронавирусу. На борту 3 500 человек из 50 стран мира оказались заблокированы на корабле. Число заразившихся растет и уже достигло 218 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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