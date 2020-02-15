Правительство одобрило законопроект о бесплатных лекарствах

15 Февр. 2020 2020-02-15T10:19:49+03:00

Правительство России одобрило законопроект о создании Федерального регистра граждан, имеющих право на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В документе говорится о создании Федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение препаратами

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Правительство России одобрило законопроект о создании Федерального регистра граждан, имеющих право на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание, сообщается на сайте кабинета министров. Документ будет внесён в Госдуму.

В законе также говорится о пересмотре не реже одного раза в год списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

- Одобрить проект ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке, - сказано в заявлении.

Закон также предлагает обеспечение россиян препаратами в рамках территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Объём помощи должен быть не менее, чем это предусмотрено списком жизненно необходимых и важнейших лекарств.

ИСТОЧНИК KP.RU