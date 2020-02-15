Предложения по снижению ипотечных выплат предоставят правительству к 16 марта
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать к 16 марта предложения по снижению выплат за ипотеку. Также поручено создать условия рефинансирования уже оформленных ипотечных кредитов в упрощённом порядке.
Вопросом снижения ипотечной ставки займутся вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Марат Хуснуллин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Заместителю председателя правительства Дмитрию Чернышенко предстоит обеспечить информирование россиян о льготных программах ипотечного кредитования, которые реализует государство.
Также Минстрой должен совместно с Минэкономразвития и Росреестром составить предложения по включению в жилищное строительство неэффективно используемых земельных участков.
Ранее вице-премьер Марата Хуснуллин назвал преступлением ипотечную ставку в 9%, в тот же день ЦБ снизил ключевую ставку до 6% и заявил, что такое решение создает условия для снижения депозитно-кредитных ставок.
ИСТОЧНИК KP.RU