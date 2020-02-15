2020-02-15T10:38:13+03:00
Общество

Предложения по снижению ипотечных выплат предоставят правительству к 16 марта

Минстрой к тому же сроку должен составить рекомендации по вовлечению неэффективно используемых участков
Ася КУЗНЕЦОВА
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Правительство также поручило создать условия рефинансирования уже оформленных ипотек в упрощённом порядкеПравительство также поручило создать условия рефинансирования уже оформленных ипотек в упрощённом порядкеФото: Олег ЗОЛОТО
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать к 16 марта предложения по снижению выплат за ипотеку. Также поручено создать условия рефинансирования уже оформленных ипотечных кредитов в упрощённом порядке.

Вопросом снижения ипотечной ставки займутся вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Марат Хуснуллин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Заместителю председателя правительства Дмитрию Чернышенко предстоит обеспечить информирование россиян о льготных программах ипотечного кредитования, которые реализует государство.

Также Минстрой должен совместно с Минэкономразвития и Росреестром составить предложения по включению в жилищное строительство неэффективно используемых земельных участков.

Ранее вице-премьер Марата Хуснуллин назвал преступлением ипотечную ставку в 9%, в тот же день ЦБ снизил ключевую ставку до 6% и заявил, что такое решение создает условия для снижения депозитно-кредитных ставок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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