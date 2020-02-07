2020-02-07T13:51:19+03:00
Экономика

ЦБ снизил ключевую ставку до 6%

Регулятор отметил, что такое решение создает условия для снижения депозитно-кредитных ставок
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
ЦБ снизил ключевую ставку до 6%ЦБ снизил ключевую ставку до 6%Фото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

По итогам заседания Совета директоров Банк России принял решение снизить размер ключевой ставки - минимального процента, под который коммерческие банки берут кредиты у Центробанка - на 0,25 процентного пункта. Сейчас она составляет 6 % годовых.

При этом регулятор допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. В ЦБ отметили, что такое решение создает условия для снижения депозитно-кредитных ставок.

«Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий в целом остаются стабильными», - объяснил свое решение Центробанк.

Напомним, в декабре прошлого года Банк России также снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 6,25% годовых. Тогда Центробанк объяснил свое решение замедлившейся инфляцией.

Отметим, ранее заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин заявил о необходимости снижения ставки по ипотеки, назвав завышенной нынешнюю ставку в размере 9% годовых. Действия ЦБ позволят снизить ипотечную ставку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Центробанк: коронавирус - один из факторов возможного влияния на инфляцию
ЦБ снизил ключевую ставку до 6%
Хуснуллин назвал ипотечную ставку в 9% преступлением
В Москве количество ДТП с такси выросло на 80%, а с каршерингом - на 242%
На ВДНХ пройдет праздник, посвященный 130-летию Пастернака
Лавров: Россия и Мексика договариваются по новым поставкам вертолетов
"Это преступление": Хуснуллин поручил решить проблему долгостроев в каждом регионе
В Сочи началась встреча президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко
Украина запретила въезд в страну шестерым российским актерам
Ученые нашли способ замедлить старение мозга
Трамп высмеял Пелоси в шуточном ролике
Крашенинников считает, что не стоит вносить слово "русские" в преамбулу Конституции
«Дипломаты были штурманами, зачастую не спали сутки»: посол России в Китае рассказал об эвакуации россиян из Уханя
ФАС сообщила о повсеместном завышение цен на медицинские маски в аптеках
Крашенинников: при голосовании о поправках в Конституцию будет графа "против"
Новый iPhone признали опасным для здоровья
"Мы должны выступать на территории государства-агрессора": Министр спорта Украины разрешил спортсменам бороться за медали в России
Посольство поддерживает тесный контакт с россиянами на круизном лайнере в Японии