ЦБ снизил ключевую ставку до 6%

7 Февр. 2020 2020-02-07T13:51:19+03:00

Регулятор отметил, что такое решение создает условия для снижения депозитно-кредитных ставок

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По итогам заседания Совета директоров Банк России принял решение снизить размер ключевой ставки - минимального процента, под который коммерческие банки берут кредиты у Центробанка - на 0,25 процентного пункта. Сейчас она составляет 6 % годовых.

При этом регулятор допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. В ЦБ отметили, что такое решение создает условия для снижения депозитно-кредитных ставок.

«Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий в целом остаются стабильными», - объяснил свое решение Центробанк.

Напомним, в декабре прошлого года Банк России также снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 6,25% годовых. Тогда Центробанк объяснил свое решение замедлившейся инфляцией.

Отметим, ранее заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин заявил о необходимости снижения ставки по ипотеки, назвав завышенной нынешнюю ставку в размере 9% годовых. Действия ЦБ позволят снизить ипотечную ставку.

ИСТОЧНИК KP.RU