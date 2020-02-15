2020-02-15T10:54:16+03:00
В мире

Массовое заражение коронавирусом подозревают в одной из японских больниц

Заболели два пациента, два врача и жена одного из них
Ася КУЗНЕЦОВА
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По состоянию на 14 февраля, в Японии выявлено 259 заражённых коронавирусом, 218 из них - на борту лайнера Diamond PrincessПо состоянию на 14 февраля, в Японии выявлено 259 заражённых коронавирусом, 218 из них - на борту лайнера Diamond PrincessФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Массовое заражение коронавирусом нового типа подозревают в японской больнице Saiseikai Arida префектуры Вакаяма. Об этом сообщил губернатор Нисака Ёсинобу.

За 13 и 14 февраля заражение коронавирусом выявили у врача и пациента больницы. 15 февраля зафиксировали заражение ещё одного медика, его пациента и его жены. Уточняется также, что уже с повышенной температурой врач поехал на работу в другую префектуру, сообщает агентство Киодо.

По состоянию на 14 февраля, в Японии выявлено 259 заражённых коронавирусом, 218 из них - на борту лайнера Diamond Princess.

Правительство Японии разработало стратегию по разработке вакцин, лекарств и профилактических мер для борьбы с распространением коронавируса на сумму 15 миллиардов иен (порядка 140 миллионов долларов). Сферам, которые потерпят наибольший урон, окажут помощь в виде займов на более чем 500 миллиардов иен (порядка 4,5 миллиардов долларов).

Коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 44 пассажиров круизного лайнера.Количество пассажиров, зараженных новым коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в порту Йокогама, достигло 218. Японские власти в четверг объявили о 44 новых подтвержденных случаях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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