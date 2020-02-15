2020-02-15T11:46:03+03:00
Спорт

РУСАДА располагает информацией по дисквалификации олимпийского чемпиона Устюгова

После решения по Устюгову Россия лишится первого места на Олимпиаде в Сочи
Ася КУЗНЕЦОВА
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Все результаты Устюгова с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 подлежат дисквалификации, также спортсмена лишат всех медалей, очков и призов за этот периодВсе результаты Устюгова с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 подлежат дисквалификации, также спортсмена лишат всех медалей, очков и призов за этот периодФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российское антидопинговое агентство располагает информацией по дисквалификации двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Евгения Устюгова. Об этом сообщил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

- У нас есть такая информация по Устюгову. Нам сообщили об этом. Мы ждали официального заявления от федерации, - передаёт РИА Новости слова Гануса.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Его обвиняют в употреблении оксандролона - запрещенного анаболического стероида и лишили золота Олимпиады в Сочи 2014 года.

Все результаты Устюгова с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 подлежат дисквалификации. Также спортсмена лишат всех медалей, очков и призов за этот период.

После вынесения решения у Устюгова есть 21 день, чтобы оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

ИСТОЧНИК KP.RU

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