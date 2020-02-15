2020-02-15T23:39:10+03:00
Политика

«Фантомные идеи»: Косачев посоветовал Зеленскому привыкать к тому, что Крым – это Россия

Так российский сенатор прокомментировал желание президента Украины провести местные выборы на полуострове
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин КосачевГлава комитета Совета Федерации по международным делам Константин КосачевФото: Аца КОШТЭ
Изменить размер текста:

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского провести местные выборы в Крыму «фантомными идеями» и посоветовал лидеру Незалежной привыкать к тому, что полуостров – это часть России.

При этом российский политик отметил, что стремление провести выборы в Донбассе «похвально», но перед этим, как предписано Минскими соглашениями, нужно прекратить огонь и отвести военную технику, принять законы об особом статусе территорий опальных ДНР и ЛНР, освободить всех заложников и восстановить соцвыплаты, обсудить выборы с представителями народных республик. И если Зеленский успеет все это сделать до октября, то «флаг, как говорится, в руки», написал сенатор на своей странице в Facebook, добавив, что президенту Украины нужно перечитать и исполнять Минские договоренности.

«Ну а по поводу фантомных идей о выборах по украинскому законодательству еще и в Крыму, думаю, комментарии излишни. Ни одна страна в мире не должна определять порядок проведения (выборов) в других странах. А Крым – другая страна, и Зеленскому надо к этому привыкать», - подытожил Косачев.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в субботу, 15 февраля, Зеленский сообщил, что намерен в октябре этого года провести местные выборы на Украине, в том числе на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также в Крыму, вернувшемся в состав нашей страны по итогам мартовского референдума в 2014 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Израильтянка на предвыборном митинге запустила в Нетаньяху яблоком
«Фантомные идеи»: Косачев посоветовал Зеленскому привыкать к тому, что Крым – это Россия
Лавров сообщил, что Россия продолжит поставлять гуманитарную помощь в Китай
Глава Минэнерго США уверен, что у России нет технологий для завершения «Северного потока-2»
Глава МИД Японии на встрече с Лавровым сообщил о намерении обсудить вопрос мирного договора
Военные Израиля сообщили о запуске двух ракет из сектора Газа
В МИД РФ ответили на обвинения Эрдогана о российском «руководстве войной» в Ливии
Российского художника Павленского задержали в Париже за «бандитизм с применением опасных средств»
Ученые назвали самый вероятный источник коронавируса
Российские туристы попали под лавину в горнолыжном курорте Грузии
Норвегия ответила отказом на письмо Лаврова о консультации по Шпицбергену
Лавров обсудил со Столтенбергом отношения России и НАТО
«Не могу без него»: Зеленский пожаловался на музыку вместо перевода в Мюнхене