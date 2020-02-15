«Фантомные идеи»: Косачев посоветовал Зеленскому привыкать к тому, что Крым – это Россия

15 Февр. 2020 2020-02-15T23:39:10+03:00

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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского провести местные выборы в Крыму «фантомными идеями» и посоветовал лидеру Незалежной привыкать к тому, что полуостров – это часть России.

При этом российский политик отметил, что стремление провести выборы в Донбассе «похвально», но перед этим, как предписано Минскими соглашениями, нужно прекратить огонь и отвести военную технику, принять законы об особом статусе территорий опальных ДНР и ЛНР, освободить всех заложников и восстановить соцвыплаты, обсудить выборы с представителями народных республик. И если Зеленский успеет все это сделать до октября, то «флаг, как говорится, в руки», написал сенатор на своей странице в Facebook, добавив, что президенту Украины нужно перечитать и исполнять Минские договоренности.

«Ну а по поводу фантомных идей о выборах по украинскому законодательству еще и в Крыму, думаю, комментарии излишни. Ни одна страна в мире не должна определять порядок проведения (выборов) в других странах. А Крым – другая страна, и Зеленскому надо к этому привыкать», - подытожил Косачев.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в субботу, 15 февраля, Зеленский сообщил, что намерен в октябре этого года провести местные выборы на Украине, в том числе на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также в Крыму, вернувшемся в состав нашей страны по итогам мартовского референдума в 2014 году.

ИСТОЧНИК KP.RU