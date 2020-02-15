2020-02-15T16:15:36+03:00
Политика

Зеленский отказался вести переговоры с правительством ЛНР и ДНР

Президент Украины завил, что будет общаться только с населением республик
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Зеленский отказался вести переговоры с правительством ЛНР и ДНРЗеленский отказался вести переговоры с правительством ЛНР и ДНРФото: REUTERS
Изменить размер текста:

На Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что намерен вести переговоры только с населением Донецкой и Луганской народных республик, но не с их властями.

«Мы готовы к переговорам с местным населением, но не с непризнанными, с точки зрения международного права, властями», — сказал украинский лидер.

Зеленский также предложил разводить войска на линии разграничения по секторам. «Когда отвод идет по очереди в каждом секторе линии фронта после верификации каждого сектора СММ ОБСЕ», - пояснил он.

Как сообщал сайт kp.ru, в ходе своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности глава незалежной заявил, что хотел бы в 2020 году провести выборы на всей территории Украины вместе с отдельными районами Донецкой и Луганской областей, а также и «на территории Крыма», который в 2014 году стал субъектом России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24