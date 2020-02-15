Зеленский отказался вести переговоры с правительством ЛНР и ДНР

15 Февр. 2020 2020-02-15T16:15:36+03:00

Президент Украины завил, что будет общаться только с населением республик

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На Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что намерен вести переговоры только с населением Донецкой и Луганской народных республик, но не с их властями.

«Мы готовы к переговорам с местным населением, но не с непризнанными, с точки зрения международного права, властями», — сказал украинский лидер.

Зеленский также предложил разводить войска на линии разграничения по секторам. «Когда отвод идет по очереди в каждом секторе линии фронта после верификации каждого сектора СММ ОБСЕ», - пояснил он.

Как сообщал сайт kp.ru, в ходе своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности глава незалежной заявил, что хотел бы в 2020 году провести выборы на всей территории Украины вместе с отдельными районами Донецкой и Луганской областей, а также и «на территории Крыма», который в 2014 году стал субъектом России.

ИСТОЧНИК KP.RU