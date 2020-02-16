Скабеева обратила внимание на "украинский феномен" Зеленского

16 Февр. 2020 2020-02-16T07:48:04+03:00

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Владимир Зеленский стал первым в мире комиком, который смог спародировать себя в будущем. Российская телеведущая Ольга Скабеева назвала такое явление "украинским феноменом".

У себя в соцсетях она опубликовала видео из выступления юмористической студии "Квартал 95". Во время записи этого номера Зеленский еще не был президентом, но отлично смог показать, как на самом деле происходит управление страной.

Будучи в образе главы государства, Владимир Александрович пообещал воссоединить Крым с Украиной. При этом он признался, что совсем не уверен в успех задуманного.

"Я обещаю: в следующем году мы вернем Крым. Я, конечно, слабо в это верю, но как президент я обязан вселять в вас доверие, веру в завтрашний день, бла-бла-бла и всякую чушь", — сказал юморист.

"Украинский феномен: первый в мире комик, который умеет пародировать самого себя в будущем. Ну, умел", — прокомментировала ролик Скабеева. В конце предложения она добавила грустный смайлик.

Сайт kp.ru писал, что в конце прошлого года журналистке удалось побеседовать с Зеленским по телефону. После недолго разговора она отозвалась о политике как о "деликатном и тактичном человеке".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700421" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: из артиста в президенты.Он играл честного президента в сериале. Играл убедительно. Ему поверили и отдали свои голоса 30% украинцев. Кто же такой Владимир Зеленский? Рассказываем о главном фаворите президентской гонки на Украине

ИСТОЧНИК KP.RU