Умерла Линн Коэн - домработница из сериала "Секс в большом городе"

16 Февр. 2020 2020-02-16T09:42:18+03:00

В пятницу в возрасте 86 лет умерла Линн Коэн [видео]

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 14 февраля, умерла Линн Коэн. За всю свою карьеру американская актриса сыграла во множестве фильмов и сериалов, но наибольшую популярность ей принесла роль домработницы Магды в "Сексе в большом городе".

Согласно данным издания Vanity Fair, артистки не стало в возрасте 86 лет. Причины смерти не сообщаются. О дате и месте прощания будет объявлено позже.

В 1970-х годах Линн Коэн начала играть в театральных постановках, а в 1990-м дебютировала на Бродвее. Она появлялась в постановке Кевина Клайна "Гамлет" и в "Макбете".

Также зрители могли видеть актрису в сериалах "Закон и порядок", "Полиция Нью-Йорка", фильмах - "Загадочное убийство в Манхэттене", "Мюнхен" и "Голодные игры". В числе последних работ значатся "Мастер не на все руки" и "Удивительная миссис Мейзел".

Сайт kp.ru писал, что в 2020 году выйдет продолжение культового сериала "Секс в большом городе". В центре внимания вновь окажутся четыре героини.

Умерла актриса Линн Коэн, сыгравшая домработницу Магды в сериале "Секс в большом городе".

ИСТОЧНИК KP.RU