2020-02-17T01:51:12+03:00
Происшествия

Автобус с российскими туристами съехал в кювет в Карелии

По предварительным данным, никто не пострадал, медики осматривают пассажиров
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Медики осматривают пассажиров автобуса. По предварительным данным, пострадавших нетМедики осматривают пассажиров автобуса. По предварительным данным, пострадавших нетФото: Михаил ФРОЛОВ
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Вечером в воскресенье, 16 февраля, в Карелии съехал в кювет автобус с российскими туристами. Сейчас их осматривают медики «Скорой помощи». По предварительным данным, никто не пострадал.

ДТП с участием автобуса Scania произошло на 319-м километре автодороги «Сортавала» в Питкярантском районе примерно в 21.30, уточнили в региональном главке ГИБДД.

По предварительной версии, водитель по каким-то причинам не справился с управлением, в результате автобус съехал с дороги и скатился в кювет. На месте происшествия работают автоинспекторы, устанавливаются все обстоятельства аварии.

«В салоне автобуса находились 19 пассажиров. В настоящее время медики осматривают пассажиров автобуса. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В экстренных службах района рассказали, что туристы направлялись из Петрозаводска в Финляндию, передает РИА Новости. Трассу из-за ДТП не перекрывали, розлива топлива не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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