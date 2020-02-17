Автобус с российскими туристами съехал в кювет в Карелии

17 Февр. 2020 2020-02-17T01:51:12+03:00

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Вечером в воскресенье, 16 февраля, в Карелии съехал в кювет автобус с российскими туристами. Сейчас их осматривают медики «Скорой помощи». По предварительным данным, никто не пострадал.

ДТП с участием автобуса Scania произошло на 319-м километре автодороги «Сортавала» в Питкярантском районе примерно в 21.30, уточнили в региональном главке ГИБДД.

По предварительной версии, водитель по каким-то причинам не справился с управлением, в результате автобус съехал с дороги и скатился в кювет. На месте происшествия работают автоинспекторы, устанавливаются все обстоятельства аварии.

«В салоне автобуса находились 19 пассажиров. В настоящее время медики осматривают пассажиров автобуса. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В экстренных службах района рассказали, что туристы направлялись из Петрозаводска в Финляндию, передает РИА Новости. Трассу из-за ДТП не перекрывали, розлива топлива не было.

ИСТОЧНИК KP.RU