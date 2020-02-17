На севере Сирии взорвалась заминированная машина, погибли шесть человек

17 Февр. 2020 2020-02-17T02:13:34+03:00

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В воскресенье, 16 февраля, в сирийском городе Телль-Абъяд, расположенном в провинции Ракка на сирийско-турецкой границе, взорвалась заминированная машина, погибли шесть человек.

«Шесть мирных жителей погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в Телль-Абъяде провинции Ракка», - сообщила радиостанция Sham FM.

Число пострадавших не называется. Пока ни одна из действующих в регионе террористических группировок не взяла на себя ответственность за этот взрыв.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в пятницу, 14 февраля, на западе провинции Алеппо в Идлибской зоне деэскалаци боевики сбили вертолет Военно-воздушных сил САР. А накануне, 16 февраля, сирийские военнослужащие страны впервые с 2012 года установили полный контроль над всеми населенными пунктами вокруг Алеппо, обезопасив город от регулярных артобстрелов боевиков.

ИСТОЧНИК KP.RU