Число жертв коронавируса в Китае возросло до 1 770

17 Февр. 2020 2020-02-17T04:54:36+03:00

С начала вспышки заразились 70 548 человек, выздоровели 10 844

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Число жертв коронавируса COVID-19 на материковом Китае к утру понедельника 17 февраля, выросло до 1770: за минувшие сутки из-за вызываемой им пневмонии нового типа скончались 105 человек (сто из них – в провинции Хубэй).

Количество подтвержденных случаев заражения увеличилось до 70548 – за день выявлены 2048 новых заразившихся, полностью выздоровели и выписались из больниц 10844 граждан Поднебесной. За воскресенье больничные палаты покинули 1245 пациентов, состояние которых врачи сочли удовлетворительным.

Такие данные обнародовал Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Ранее сообщалось о 1665 умерших и 9419 излечившихся больных.

В клиниках страны на сегодняшний день с коронавирусной пневмонией лежат 57934 человека, состояние 10644 из них медики оценивают как тяжелое. Кроме того, изолированы и находятся под наблюдением врачей свыше 150,5 тысячи жителей Китая, которые имели тесный контакт с зараженными коронавирусом, передает ТАСС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU