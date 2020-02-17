Число жертв коронавируса в Хубэе возросло до 1696

17 Февр. 2020 2020-02-17T03:49:21+03:00

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За минувшие сутки из-за пневмонии нового типа, которую вызывает коронавирус COVID-19, в центральной китайской провинции Хубэй скончались ровно 100 человек. Таким образом, общее число жертв «вируса-убийцы» в Хубэе возросло до 1696, сообщает региональный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

По его данным на утро понедельника, 17 февраля, этой опасной инфекцией в провинции заразились более 58,1 тысячи местных жителей, из них в городе Ухань, откуда и началось распространение заболевания, – свыше 41,1 тысячи.

Более восьми тысяч инфицированных находятся в тяжелом состоянии, а состояние свыше 1,7 тысячи больных врачи оценивают как критическое. Полностью выздоровели в общей сложности 6 639 жителя Хубэя, за воскресенье выписались из больниц 1016 пациентов, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне в Китае запустили в производство первый препарат, который с начала вспышки коронавируса получил официальное одобрение как средство, которое может быть эффективным при лечении. Речь идет о медикаменте, ранее известном как Favipiravir или Avigan.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU