Из-за коронавируса в Китае умерли 1665 человек
Число жертв коронавируса 2019-nCoV (Всемирная организация здравоохранения присвоила ему название COVID-19) на материковом Китае к утру воскресенья, 16 февраля, выросло до 1665: за минувшие сутки из-за вызываемой им пневмонии нового типа скончались 142 человека.
Количество подтвержденных случаев заражения увеличилось до 68,5 тысячи – за день выявлены свыше двух тысяч новых заразившихся, полностью выздоровели и выписались из больниц 9419 пациентов.
Такие данные обнародовал Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Ранее сообщалось о 1523 умерших и 8096 излечившихся больных.
«Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV
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ИСТОЧНИК KP.RU
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