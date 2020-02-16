Из-за коронавируса в Китае умерли 1665 человек

16 Февр. 2020 2020-02-16T04:41:25+03:00

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Число жертв коронавируса 2019-nCoV (Всемирная организация здравоохранения присвоила ему название COVID-19) на материковом Китае к утру воскресенья, 16 февраля, выросло до 1665: за минувшие сутки из-за вызываемой им пневмонии нового типа скончались 142 человека.

Количество подтвержденных случаев заражения увеличилось до 68,5 тысячи – за день выявлены свыше двух тысяч новых заразившихся, полностью выздоровели и выписались из больниц 9419 пациентов.

Такие данные обнародовал Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Ранее сообщалось о 1523 умерших и 8096 излечившихся больных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

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ИСТОЧНИК KP.RU