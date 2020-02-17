2020-02-17T05:18:13+03:00
Политика

Столтенберг: НАТО ведет «интенсивные и открытые» дискуссии с Россией

Так генсек Альянса прокомментировал слова Макрона о необходимости диалога с Москвой
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Генеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергГенеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергФото: REUTERS
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Североатлантический альянс ведет «интенсивные и открытые» дискуссии с Россией, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Figaro, когда его попросили прокомментировать слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости поддерживать диалог с Москвой.

По словам Столтенберга, военный блок «уже ведет этот диалог с Россией на институциональной основе», уточнив обсуждаемые с нашей страной вопросы: «проблема контроля над вооружениями, вопросы снижения рисков, тема прозрачности и другие».

При этом он в очередной раз обвинил Россию в предполагаемых нарушениях Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), отметив, что и по этой теме Альянс ведет с Москвой «интенсивные и открытые дискуссии». А в завершение призвал страны НАТО «оставаться едиными, говорить одним голосом и быть твёрдыми», передает телеканал RT.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на Мюнхенской конференции по безопасности Макрон заявил, что антироссийские санкции ЕС не принесли ничего хорошего ни нашей стране, ни самой Европе, а также сказал, что Россию нельзя блокировать и игнорировать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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