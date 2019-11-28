Макрон ответил Путину на письмо с предложением ввести мораторий на РСМД в Европе

СЕГОДНЯ 07:01 2019-11-28T07:24:01+03:00

По данным СМИ, лидер Пятой республики написал президенту России, что готов не следовать официальной позиции НАТО

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Президент Франции Эмманюэль Макрон вопреки официальной позиции НАТО готов рассмотреть предложение Москвы ввести в Европе мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом он сообщил в письме главе российского государства Владимиру Путину, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце сентября президент России направил послание с такой инициативой более чем 50 лидерам различных стран, однако пока никакой реакции не последовало.

По данным немецкого издания, французский лидер оправил ответ российскому коллеге еще 23 октября, но известно об этом стало только сейчас. В своем письме Макрон отмечает, что предложение о моратории на развертывание вооружений, ранее запрещенных российско-американским Договором о РСМД, нужно тщательно изучить и обсудить как в двустороннем формате, так и с руководителями других стран Евросоюза.

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ИСТОЧНИК KP.RU