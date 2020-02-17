ЦБ хочет скорректировать список причин для блокировки счетов
Из перечня могут убрать операции с высокими комиссиями и заградительными тарифами
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Центральный Банк России планирует внести изменения в критерии определения сомнительных операций, которые требуют блокировки счетов. Об этом сообщил представитель организации.
Перечень оснований не меняли уже восемь лет. Предлагается исключиться устаревшие причины для блокировки и ввести новые. Так, например, из списка пропадут операции высокими комиссиями и заградительными тарифами, "нестандартные и сложные" расчеты, передает РБК.
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ИСТОЧНИК KP.RU