В России могут усилить ответственность за "побег" из карантина

17 Февр. 2020 2020-02-17T12:28:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что ведомство готово создать меры по увеличению ответственности за нарушение режима карантина.

Ранее в Санкт-Петербурге больницу имени Боткина покинули по собственному желанию четверо пациентов с подозрением на коронавирус. Петроградский районный суд будет рассматривать 17 февраля иск о принудительном возвращении на карантин первой из них - Аллы Ильиной. Ещё двух из сбежавших трёх уже после Ильиной смогли вернуть в стационар.

- Инструменты, которые у нас сегодня есть, мы считали достаточными еще какое-то время назад, но мир меняется, и с законодательными инициативами по итогам того, что происходит сегодня, <...> мы готовы будем предложить изменения по усилению ответственности, по усилению режимов карантина, - сообщила Анна Попова во время парламентских слушаний в Думе.

Ранее сайт kp.ru сообщал о самовольном уходе 11 февраля из больницы трёх пациентов: 18-летней и 32-летней девушек, а также 23-летнего мужчины. Два пациента вернулись после телефонного разговора с ними. В Роспотребнадзоре сообщили, что если третий сбежавший не вернётся самостоятельно, против него также подадут иск.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/760410" frameborder="0"></iframe> Захарова на китайском выразила поддержку КНР в борьбе с коронавирусом.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе своего еженедельного общения с журналистами в Москве выразила готовность России оказывать поддержку Китаю в борьбе с эпидемией коронавируса. На брифинге в среду, она на китайском языке сравнила жителей Поднебесной с "древними башнями Великой стены" и пожелала Китаю и китайскому народу "выступить в едином порыве".

ИСТОЧНИК KP.RU