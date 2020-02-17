Кремль: Путин не отправлял российские войска в Ливию

17 Февр. 2020 2020-02-17T12:48:16+03:00

Владимир Путин, как верховный главнокомандующий, не отправлял российские войска в Ливию и не отдавал каких-либо приказов на этот счёт Фото: REUTERS

Дмитрий Песков заявил об этом журналистам в ответ на вопрос о согласии российского лидера на военные операции на её территории

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин, как верховный главнокомандующий, не отправлял российские войска в Ливию и не отдавал каких-либо приказов на этот счёт.

Представитель Кремля заявил об этом журналистам в ответ на вопрос о том, давал ли президент России согласие на военные операции на территории Ливии.

Ранее сайт kp.ru сообщал о прошедшем 19 января Берлинском саммите по Ливии, в рамках которого Владимир Путин провёл встречи с премьером Великобритании Борисом Джонсоном и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Переговоры состоялись в Берлине в перерыве конференции по урегулированию ситуации в Ливии.

До этого российский лидер встретился в Берлине с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Тогда проект итогового коммюнике по Ливии предполагал формирование четырех технических групп, которые будут наблюдать за исполнением принятых на Берлинском саммите решений, а их работа будет закрытой.

ИСТОЧНИК KP.RU