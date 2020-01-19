2020-01-19T15:33:37+03:00
Политика

Путин и Эрдоган встретились в Берлине

Президенты России и Турции "сверят часы" перед конференцией по ситуации в Ливии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир Путин встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Берлине.

Главы государств решили "сверить часы" перед тем, как посетить конференцию по урегулированию ситуации в Ливии. Саммит должен начаться через час.

Напомним, что гостями мероприятия станут представители самой Ливии, а также Алжира, Египта, Турции, ОАЭ, России, Франции, Великобритании, Китая и США.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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