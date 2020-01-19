Путин и Эрдоган встретились в Берлине
Президенты России и Турции "сверят часы" перед конференцией по ситуации в Ливии
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Президент России Владимир Путин встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Берлине.
Главы государств решили "сверить часы" перед тем, как посетить конференцию по урегулированию ситуации в Ливии. Саммит должен начаться через час.
Напомним, что гостями мероприятия станут представители самой Ливии, а также Алжира, Египта, Турции, ОАЭ, России, Франции, Великобритании, Китая и США.
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ИСТОЧНИК KP.RU