2020-01-19T20:19:45+03:00
Политика

Путин встретился с британским премьером Джонсоном и главой ЕК

Политики обсудили международные проблемы, включая ситуацию в Ливии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Гости Берлинского саммита по ЛивииГости Берлинского саммита по ЛивииФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин провел встречи с премьером Великобритании Борисом Джонсоном и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Переговоры состоялись в воскресенье, 19 января, в Берлине в перерыве конференции по урегулированию ситуации в Ливии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Владимир Путин провел встречи с Борисом Джонсоном и Урсулой фон дер Ляйен", - говорится в сообщении администрации президента.

Известно, что во время разговоров обсуждались вопросы двусторонних отношений и международные проблемы, включая непосредственную тему Берлинского саммита.

Джонсон на своей первой личной встрече с Путиным заявил, что позиция Лондона по инциденту с отравлением Скрипалей в Солсбери не изменилась. Он также считает невозможным налаживание отношений между странами в ближайшее время.

"Нормализации наших двусторонних отношений не будет, пока Россия не прекратит дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и нашим союзникам", - цитирует ТАСС пресс-службу офиса главы правительства Соединенного Королевства.

Сайт kp.ru писал, что непосредственно перед саммитом Путин встретился также с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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