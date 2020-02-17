Появилось видео нападения мужчины с ножом на священников в московском храме
Министерство внутренних дел России опубликовало видео, на котором мужчина с ножом 16 февраля напал на священников храма святителя Николая Чудотворца в Москве.
Напомним, что нападение произошло в Басманном районе на Бакунинской улице утром после воскресной службы.
Администрация храма рассказала "Комсомольской правде", что нападавший с криком "поубиваю, бесы" забежал в алтарь с ножом в руках и капюшоном на голове.
Нападение на храм святителя Николая Чудотворца. Видео от МВД.
По официальным данным, он ранил двоих священников, но они смогли его скрутить. Их госпитализировали в одну из городских больниц.
Нападавшим оказался 26-летний житель Липецка Ефим Ефимов. Он приехал в Москву на заработки около года назад, но нигде не работал и семьи у него не было.
Сайт kp.ru сообщал, что факту нападения на священников в Москве возбуждено уголовное дело по двум статьям - о хулиганстве и побоях.
Задержан мужчина, напавший с ножом на прихожан московского храма.
ИСТОЧНИК KP.RU