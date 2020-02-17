Появилось видео нападения мужчины с ножом на священников в московском храме

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:30:26+03:00

Ефим Ефимов после воскресной службы ранил двоих священников, но они смогли его скрутить Фото: СОЦСЕТИ

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Министерство внутренних дел России опубликовало видео, на котором мужчина с ножом 16 февраля напал на священников храма святителя Николая Чудотворца в Москве.

Напомним, что нападение произошло в Басманном районе на Бакунинской улице утром после воскресной службы.

Администрация храма рассказала "Комсомольской правде", что нападавший с криком "поубиваю, бесы" забежал в алтарь с ножом в руках и капюшоном на голове.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/761296" frameborder="0"></iframe> Нападение на храм святителя Николая Чудотворца. Видео от МВД.

По официальным данным, он ранил двоих священников, но они смогли его скрутить. Их госпитализировали в одну из городских больниц.

Нападавшим оказался 26-летний житель Липецка Ефим Ефимов. Он приехал в Москву на заработки около года назад, но нигде не работал и семьи у него не было.

Сайт kp.ru сообщал, что факту нападения на священников в Москве возбуждено уголовное дело по двум статьям - о хулиганстве и побоях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/761126" frameborder="0"></iframe> Задержан мужчина, напавший с ножом на прихожан московского храма.

ИСТОЧНИК KP.RU