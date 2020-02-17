Минобрнауки будет распределять бюджетные места так, чтобы из них можно было сформировать учебную группу
Не так давно Президент Владимир Путин обратил внимание на то, что распределение бюджетных мест не учитывает количество студентов, из которых разрешается сформировать группу. Скажем, по направлению филология вуз в магистратуре получает 6 бюджетных мест, а группа может быть сформирована, если в ней не меньше 12 человек. Где вузу добрать остальных? Ведь количество поступивших на коммерческое отделение трудно спрогнозировать.
Касаясь распределения контрольных цифр приема министр науки и высшего образования Валерий Фальков подчеркнул:
- В бакалавриате и специалитете рекомендуемый норматив для вуза – группа 25 человек. При распределении мест мы будем это принимать во внимание. А вот в магистратуре сегодня нет никакого циркуляра, который бы определял количество человек в группе. Университеты самостоятельно определяют какое количество студентов может составить группу в магистратуре. Если вуз считает, что по магистерской программе он может учить пять человек – значит это так. Я думаю, что на уровне магистратуры такие рекомендации будут сформулированы. И распределение бюджетных мест мы будем осуществлять, исходя из того, чтобы в группе на магистерской программе было не меньше определенного количества студентов.
Полный текст интервью министра «Комсомольской правде» - здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU