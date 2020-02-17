Минобрнауки будет распределять бюджетные места так, чтобы из них можно было сформировать учебную группу

17 Февр. 2020 2020-02-17T19:39:50+03:00

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Не так давно Президент Владимир Путин обратил внимание на то, что распределение бюджетных мест не учитывает количество студентов, из которых разрешается сформировать группу. Скажем, по направлению филология вуз в магистратуре получает 6 бюджетных мест, а группа может быть сформирована, если в ней не меньше 12 человек. Где вузу добрать остальных? Ведь количество поступивших на коммерческое отделение трудно спрогнозировать.

Касаясь распределения контрольных цифр приема министр науки и высшего образования Валерий Фальков подчеркнул:

- В бакалавриате и специалитете рекомендуемый норматив для вуза – группа 25 человек. При распределении мест мы будем это принимать во внимание. А вот в магистратуре сегодня нет никакого циркуляра, который бы определял количество человек в группе. Университеты самостоятельно определяют какое количество студентов может составить группу в магистратуре. Если вуз считает, что по магистерской программе он может учить пять человек – значит это так. Я думаю, что на уровне магистратуры такие рекомендации будут сформулированы. И распределение бюджетных мест мы будем осуществлять, исходя из того, чтобы в группе на магистерской программе было не меньше определенного количества студентов.

Полный текст интервью министра «Комсомольской правде» - здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU